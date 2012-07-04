Нужно сделать логотип, шапку и некоторые элементы

Нужен логотип под название сайта InProfit, цыетовая схема должна быть с золотистыми тонами, то есть светлый и приятный на глаз спектр цветов. Не более 3-х цветов в логотипе.

Ассоциации: прибыль, рост капитала, удача, успех, деньги

В таком же стиле нужно сделать и шапку сайта в шапке сайта должно быть также выражено ассоциативно: прибыль, рост капитала, удача, успех, деньги, forex, котировки, биржа

Также нужно сделать 5 элементов с названиеями (ассоциативными элементами по названиям) размером 300*177 в таком же цветовом стиле.

1) Web-Лото

2) Fx-Конкурс

3) Беттинг

4) Инвес-фонд

5) Торговые системы

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Мелкие элементы (без написания слов, только ассоциативные элементы) размером 70*70

1) Пополнить баланс

2) Вывести

3) Личный кабинет клиента

4) Личный кабинет партнера

5) Контакты

Предлагайте Ваши цены и сроки.