Доброго здравия. Интересует строгий дизайн внушающий доверие для персонального сайта адвоката. Пример сайта http://www.abozhenko.ru/. Цветовая схема: синий(глубокий), синий-королевский, коричневый, бежевый, чёрный. страницы сайта: 1. Главная 2. Обо мне 3. Новости 4. Блог ...
Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте
Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте http://goo.gl/ZrGhhy + сделать 1-ну страницу по прототипу. Дизайн должен быть адаптивный под бутрстрап.
ТЗ на редизайн здесь https://docs.google.com/document/d/1tGKUD-6B7MVdJOgPUTJnK5UHUl7evAlTv70pUrz6JMM/edit?usp=sharing
Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Работаем по поэтпаной пост оплате, сделали дизайн, устранили все замечания оплатили и работаем дальше.
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