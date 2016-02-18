Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте

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Завершен6 заявок223 просмотра

Нужно сделать редизайн 3-х страниц на сайте http://goo.gl/ZrGhhy + сделать 1-ну страницу по прототипу. Дизайн должен быть адаптивный под бутрстрап.

ТЗ на редизайн здесь https://docs.google.com/document/d/1tGKUD-6B7MVdJOgPUTJnK5UHUl7evAlTv70pUrz6JMM/edit?usp=sharing

Жду ваших предложений по стоимости и срокам. Работаем по поэтпаной пост оплате, сделали дизайн, устранили все замечания оплатили и работаем дальше.

9 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$100
4 дня
Отличная динамичная работа специалиста своего дела. Все сделано качественно и быстро. Никаких претензий. Будем работать еще.
Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно и понятно, своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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