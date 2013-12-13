Нужно сделать шаблон на WHMCS

1. Есть сайт сделанный на DLE + к нему работает WHMCS нужно сделать так чтобы когда клиент переходил с DLE на WHMCS не замечал этого перехода... т.е. на WHMCS нужно сделать такой же дизайн

2. На сайте DLE сделали дизайн, только нужно привести код в порядок т.е. на валидатность и отптимизацию