Нужно сделать темплейт Joomla! из готового PSD

Срочно ищу дизайнера для работы над дизайном туристического сайта. Нам необходимо создать дизайн для сайта туристической компании. Вам необходимо будет разработать около 4-5 страниц (главная, страница с выбором стран, страница с выбором вида отдыха, страница описания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С виду все довольно просто, но сам справиться не смог... :)
В общем, есть отрисованный дизайн сайта (.PSD). Нужно всего лишь порезать его в хтмл и сделать из него устанавливаемый шаблон для Joomla!.
Особенность мероприятия в том, что хочется сделать div'ный тепмлейт на CSS, без тегов 'table'. Такие вещи сейчас делает YooTheme (http://demo.yootheme.com/jun07/index.php?yt_option=default).
Порезать в обычный хтмл с таблицами я и сам могу, но вот на верстку в стиле 'div' и большие CSS файлы терпения и времени уже не хватает..
Так что буду рад оплатить быструю помощь специалиста.
ICQ 229087227
Заранее спасибо.
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