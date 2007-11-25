Нужно сделать темплейт Joomla! из готового PSD

С виду все довольно просто, но сам справиться не смог... :)

В общем, есть отрисованный дизайн сайта (.PSD). Нужно всего лишь порезать его в хтмл и сделать из него устанавливаемый шаблон для Joomla!.

Особенность мероприятия в том, что хочется сделать div'ный тепмлейт на CSS, без тегов 'table'. Такие вещи сейчас делает YooTheme (http://demo.yootheme.com/jun07/index.php?yt_option=default).

Порезать в обычный хтмл с таблицами я и сам могу, но вот на верстку в стиле 'div' и большие CSS файлы терпения и времени уже не хватает..

Так что буду рад оплатить быструю помощь специалиста.

ICQ 229087227

Заранее спасибо.