Нужно сделать темплейт Joomla! из готового PSD

$200
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок146 просмотров
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С виду все довольно просто, но сам справиться не смог... :)

В общем, есть отрисованный дизайн сайта (.PSD). Нужно всего лишь порезать его в хтмл и сделать из него устанавливаемый шаблон для Joomla!.

Особенность мероприятия в том, что хочется сделать div'ный тепмлейт на CSS, без тегов 'table'. Такие вещи сейчас делает YooTheme (http://demo.yootheme.com/jun07/index.php?yt_option=default).

Порезать в обычный хтмл с таблицами я и сам могу, но вот на верстку в стиле 'div' и большие CSS файлы терпения и времени уже не хватает..

Так что буду рад оплатить быструю помощь специалиста.

ICQ 229087227

Заранее спасибо.

Joomla
16 лет назад
busiki
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
shefsus
Андрей 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
$250
3 дня
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