Необходимо провести редизайн графики на сайте, включая баннеры и подложку, с подготовкой новых элементов в едином стиле. Также требуется создать 9 постов для Instagram, соответствующих новому визуальному оформлению. Ожидается качественный и креативный подход к задаче.
Нужно создать 6 лендингов на основе одного готового шаблона
Нужно создать 6 лендингов на основе одного готового шаблона
Задача:
— Есть готовый HTML-сайт (дизайн и структура сохраняются)
— Требуется сделать ещё 6 версий с разным контентом
— Для каждого сайта нужно заменить название, логотип, номер телефона и продукцию
— Страницы: Главная, Продукты, О нас, Контакты
— Тексты есть, но их нужно отредактировать или переписать под каждый сайт
— Для SEO нужно прописать индивидуальные теги:
<title>,
<meta>,
<h1>
— Адаптивность под мобильные устройства обязательна
— Все кнопки и ссылки должны корректно работать
Формат: чистый HTML/CSS, без фреймворков
Бюджет: $100
Если справитесь хорошо — будут постоянные заказы. Материалы предоставлю, пишите.
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