Нужно создать 6 лендингов на основе одного готового шаблона

Задача:

— Есть готовый HTML-сайт (дизайн и структура сохраняются)

— Требуется сделать ещё 6 версий с разным контентом

— Для каждого сайта нужно заменить название, логотип, номер телефона и продукцию

— Страницы: Главная, Продукты, О нас, Контакты

— Тексты есть, но их нужно отредактировать или переписать под каждый сайт

— Для SEO нужно прописать индивидуальные теги: <title> , <meta> , <h1>

— Адаптивность под мобильные устройства обязательна

— Все кнопки и ссылки должны корректно работать

Формат: чистый HTML/CSS, без фреймворков

Бюджет: $100

Если справитесь хорошо — будут постоянные заказы. Материалы предоставлю, пишите.