Нужно создать 6 лендингов на основе одного готового шаблона

$100
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Открыт21 заявка319 просмотров

Нужно создать 6 лендингов на основе одного готового шаблона

Задача:
— Есть готовый HTML-сайт (дизайн и структура сохраняются)
— Требуется сделать ещё 6 версий с разным контентом
— Для каждого сайта нужно заменить название, логотип, номер телефона и продукцию
— Страницы: Главная, Продукты, О нас, Контакты
— Тексты есть, но их нужно отредактировать или переписать под каждый сайт
— Для SEO нужно прописать индивидуальные теги: <title>, <meta>, <h1>
— Адаптивность под мобильные устройства обязательна
— Все кнопки и ссылки должны корректно работать

Формат: чистый HTML/CSS, без фреймворков

Бюджет: $100

Если справитесь хорошо — будут постоянные заказы. Материалы предоставлю, пишите.

CSSHTMLАдаптивная версткаСоздание лендингов
18 дней назад
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