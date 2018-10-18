Нужно создать несколько кнопок для сайта празников

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок258 просмотров

1.Для   страниц  https://33udovolstviya.ru/services/for-children/animatory/of-disney-princess/

нужно создать несколько кнопок

-Они  должны   быть  достаточно  большими,  но  вписываться в  дизайн

-Должны  быть   выпуклыми

-На  них  должно хотеться  нажать

(Задать Вопрос, получить консультацию, обратный звонок,)

Еще  нужна  большая  кнопка  "срочный   вызов  аниматора"

2. Нужны   красивые стикеры  на картинки  на картинки (Пример:https://rozavam.ru/cvety)

-новинка (new)

-Хит  продаж

-Рекомендуем

-Рекомендуют покупатели

-Спец. цена

7 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Хороший исполнитель, делает быстро и хорошо !
Рекомендую заказчика

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад