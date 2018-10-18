Проект - многостраничный сайт по сертификации ISO. _ttps://cert-russia.ru/ Нужна консультация UX/UI дизайнера по данному сайту: юзабилити, подаче информации, возможно доработать/сменить текущий дизайн
Нужно создать несколько кнопок для сайта празников
1.Для страниц https://33udovolstviya.ru/services/for-children/animatory/of-disney-princess/
нужно создать несколько кнопок
-Они должны быть достаточно большими, но вписываться в дизайн
-Должны быть выпуклыми
-На них должно хотеться нажать
(Задать Вопрос, получить консультацию, обратный звонок,)
Еще нужна большая кнопка "срочный вызов аниматора"
2. Нужны красивые стикеры на картинки на картинки (Пример:https://rozavam.ru/cvety)
-новинка (new)
-Хит продаж
-Рекомендуем
-Рекомендуют покупатели
-Спец. цена
Выбранный исполнитель
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