Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Мне нужно создать шапку для сайта на тему "Антивирусы и безопасность пк) Плачу 300 рублей. Оплата будет происходить через яндекс деньги или на прямую на любую платёжную систему (комиссию беру на себя) Оплатить задание смогу только 1 числа, так как получу зарплату.

ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ПРИМЕРЫ ШАПОК (НЕ ВАЖНО НА КАКУЮ ТЕМУ) И ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАВАТЬ ССЫЛКУ. ДРУГИХ НЕ ПРИМУ.