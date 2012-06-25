Нужно создать шапку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок170 просмотров

Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Мне нужно создать шапку для сайта на тему "Антивирусы и безопасность пк) Плачу 300 рублей. Оплата будет происходить через яндекс деньги или на прямую на любую платёжную систему (комиссию беру на себя) Оплатить задание смогу только 1 числа, так как получу зарплату.

ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ПРИМЕРЫ ШАПОК (НЕ ВАЖНО НА КАКУЮ ТЕМУ) И ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАВАТЬ ССЫЛКУ. ДРУГИХ НЕ ПРИМУ.

13 лет назад
diman___1
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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