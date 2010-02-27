Имеется сайт на самодельном движке написанном на PHP (модульная система построения страниц) Нужно: 1) Сделать новый дизайн сайта 2) Разработать новую концепцию интерфейса сайта, при этом ...
Нужно уникализировать партнерский магазин
Нужно уникализировать партнерский магазин по продаже ортопедических товаров (немного поменять дизайн, создать шапку, исправить ошибки в текстах описаний товаров, сделать уникальные описания). 115 товарных позиций.
Заявки фрилансеров
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