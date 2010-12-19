Обновить дизайн и переверстать.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок154 просмотра

Сайт рабочий happykid.biz, нужно минимизировать шапку сайта поменяв ее почти без картинки, только контакты на самом верху с иконками, переместить карзину вверх. и лого с правой стороны разместить или придумать новое. В середину поместить место для банера- рекламы. Кнопки поменять. и все разделы сайта заключать в овальные формы.

Естественно сверстать-переверстать, т.к щас с вёрсткой есть проблемы - проблемный код, страдает скорость загрузки частично .

Движок Net Cat, на шаблон кривой версткой был натянут новый дизайн.

Требуется исправить все проблемы, и перебрать весь код - избавиться от мусора. Возможно, переверстать всё заново.

Но, сайт не должен переставать работать.

Еще, в этот шаблон внесено много собственных изменений - что означает, что править на локолхосте дизайн не получиться.

т.з составим.

14 лет назад
happykid
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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