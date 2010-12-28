Дизайн сайта диджея. Есть макет который требуется доработать. Условия исполнения. 1. Без аванса. 2. Возможность приема исполнителем Яндекс.Денег. 3. Грамотный русский язык и аккуратность.
Обновить дизайн/оптимизировать/облегчить
Добрый день,
есть сайт на wordpress (www.imexp.ru), необходимо:
1. Оптимизировать с целью увеличения скорости загрузки страниц.
2. Обновить внешний вид/дизайн с упором на юзабилити.
3. Оптимизировать для дальнейшего поискового продвижения.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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