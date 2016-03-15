Обновить сайт- landing Page Joomla и очистить от вирусов.

Я думал, что сайт потерян. Не было ничего. Только зараженные папки и база. Думали, что надо делать все заново. Серафима, отодвинув свои проекты, за короткий срок привела сайт в исходное состояние и добавила фото. Шок сменился радостью. Бизнес спасен и пошли заказы! Большое спасибо за человечное отношение в трудный момент.