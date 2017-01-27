Обновление элементов интернет-магазина

$87
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки241 просмотр

Добрый день!

1. Для нашего интернет-магазина нужно разработать около 4 информативных страниц (Отзывы, Контакты, Доставка и Оплата, Возврат и обмен) с нуля (Подробное ТЗ есть. Нужно только реализовать).

2. Хотим обновить шапку товара, некоторые элементы карточки товара и карточки в листинге + добавить пару несложных элементов связанных с соц сетями и панелью управления.

У нас есть мобильная версия, для нее новые страницы и элементы нужно будет адаптировать (т.е. нарисовать макеты).

Исходники дизайна я пришлю в PSD прямо них можно будет примерять и рисовать.

Срок 5 дней.  Бюджет 5500 руб. Оплата по факту.

8 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$90
7 дней
Получился очень удачный и успешный опыт работы с Александром. По срокам немного затянулось, но оно результат (что самое главное) полностью оправдал ожидания. Работа делалась без особых замечаний, а главное без лишних вопросов. Правки вносились моментально. Всегда на связи. Саш, еще раз спасибо за работу!
Рамиз — приятный собеседник и отличный заказчик. Отличная коммуникация, оплата на высшем уровне (работали без предоплаты) конструктивные правки, одним словом - все замечательно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за проект и огромной конверсии вам :)

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад

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