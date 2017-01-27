Обновление элементов интернет-магазина

Добрый день!

1. Для нашего интернет-магазина нужно разработать около 4 информативных страниц (Отзывы, Контакты, Доставка и Оплата, Возврат и обмен) с нуля (Подробное ТЗ есть. Нужно только реализовать).

2. Хотим обновить шапку товара, некоторые элементы карточки товара и карточки в листинге + добавить пару несложных элементов связанных с соц сетями и панелью управления.

У нас есть мобильная версия, для нее новые страницы и элементы нужно будет адаптировать (т.е. нарисовать макеты).

Исходники дизайна я пришлю в PSD прямо них можно будет примерять и рисовать.

Срок 5 дней. Бюджет 5500 руб. Оплата по факту.