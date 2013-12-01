Нужно доработать дизайн сайта www.stavparts.co.uk сделанного на основе Opencart. Прилагаю файл с задачей которую нужно сделать.
Обработать два изображения для сайта
Добрый день!
Мы меняем дизайн у сайта. Есть шаблон: http://avtobanya-seversk.ru/avtobanya.htm. Сейчас нужно поменять две картинки в пунтках: Автомойка, Пто.
Пылесос нужно заменить на картинку с колесом в тазике, колесо заменить на гаечный ключ в руке (эти изображения прикреплены под заданием).
Нужно эти картинки "почистить", сделать им голубой фон - такой, как сейчас в меню вокруг картинок и в логотипе. Размеры изображений должны совпадать с размерами старых изображений, чтобы они хорошо встроились в шаблон.
Обратите внимание на оформление старых изображений: http://avtobanya-seversk.ru/avtobanya_files/wash.jpg - также нужно сделать и для двух новых изображений (верхнее для не выделенного пункта, нижнее - при наведении мышки).
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