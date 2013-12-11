Обработать картинки вписать текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка83 просмотра

Необходимо заменить текст на русский , в таком же стили и виде как в оригинале.

Прислать PSD по слоям, и с файлом шрифта.

11 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделал очень быстро и качественно.
Всё ок! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад