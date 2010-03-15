Сделать RE-дизайн 1-ой страницы Подробности по скайпу
Обработать серию картинок для сайта (по образцу)
Требуется обработка серии картинок, необходимых для реконструкции сайтов (требуется перекидать картинки со старого сайта в новый формат - взять исходную картинку с сайта и вписать в новый шаблон, выведя края в прозрачность).
Требуемый результат работы - комплект картинок, разложенных по папкам с названиями сайтов.
Ничего особо сложного нет, но расписываю максимально подробно:
Всего будет три типа картинок:
1) левая картинка в шапке - логотип.
Надо взять логотип из векторного исходника *.eps и сделать из него картинку PNG с прозрачным фоном.
Пример:
http://czdp-test.rzdp.ru/templates/site4/logo.png
350px × 150px
2) центральная картинка-шапка для главной страницы.
надо взять картинку со старого сайта и вставить её в новый шаблон (органично вписать - важно, чтобы изображение не залезало под логотип).
Пример:
старая картинка
http://czdp.ru/data/files/chelyabinsk_rzdp/Image/pict_sm.jpg
что надо получить (вписывается в новый шаблон):
http://czdp-test.rzdp.ru/upload/private/structure_propertys_image_187.jpg
3) картинка для правой стороны шапки (под телефоны).
надо взять картинку со старого сайта и вставить её в новый шаблон (органично вписать - важно, чтобы изображение не мешало отображению телефонов на новом сайте).
старая картинка:
http://czdp.ru/data/files/chelyabinsk_rzdp/Image/chel_map%281%29.jpg
что надо получить (вписывается в новый шаблон):
http://czdp-test.rzdp.ru/templates/site4/bg_right.jpg
ВСЕГО требуется сделать таких комплектов 21шт. (для 21 сайта), т.е. 63 картинки.
Пустые Картинки-шаблоны, пример типового логотипа и адрес одного из сайтов во вложении.
Исполнитель, предложивший лучшую цену и срок, может рассчитывать на регулярный поток подобных мелких задач (установить такой регулярный контакт - основная цель этого маленького проекта). Основные требования к исполнителю - умение быстро работать с векторной и растровой графикой, регулярно быть на связи.
Жду предложений по цене и сроку (предложения без цены не рассматриваю).
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