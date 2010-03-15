Обработать серию картинок для сайта (по образцу)

Требуется обработка серии картинок, необходимых для реконструкции сайтов (требуется перекидать картинки со старого сайта в новый формат - взять исходную картинку с сайта и вписать в новый шаблон, выведя края в прозрачность).

Требуемый результат работы - комплект картинок, разложенных по папкам с названиями сайтов.

Ничего особо сложного нет, но расписываю максимально подробно:

Всего будет три типа картинок:

1) левая картинка в шапке - логотип.

Надо взять логотип из векторного исходника *.eps и сделать из него картинку PNG с прозрачным фоном.

Пример:

http://czdp-test.rzdp.ru/templates/site4/logo.png

350px × 150px

2) центральная картинка-шапка для главной страницы.

надо взять картинку со старого сайта и вставить её в новый шаблон (органично вписать - важно, чтобы изображение не залезало под логотип).

Пример:

старая картинка

http://czdp.ru/data/files/chelyabinsk_rzdp/Image/pict_sm.jpg

что надо получить (вписывается в новый шаблон):

http://czdp-test.rzdp.ru/upload/private/structure_propertys_image_187.jpg

3) картинка для правой стороны шапки (под телефоны).

надо взять картинку со старого сайта и вставить её в новый шаблон (органично вписать - важно, чтобы изображение не мешало отображению телефонов на новом сайте).

старая картинка:

http://czdp.ru/data/files/chelyabinsk_rzdp/Image/chel_map%281%29.jpg

что надо получить (вписывается в новый шаблон):

http://czdp-test.rzdp.ru/templates/site4/bg_right.jpg

ВСЕГО требуется сделать таких комплектов 21шт. (для 21 сайта), т.е. 63 картинки.

Пустые Картинки-шаблоны, пример типового логотипа и адрес одного из сайтов во вложении.

Исполнитель, предложивший лучшую цену и срок, может рассчитывать на регулярный поток подобных мелких задач (установить такой регулярный контакт - основная цель этого маленького проекта). Основные требования к исполнителю - умение быстро работать с векторной и растровой графикой, регулярно быть на связи.

Жду предложений по цене и сроку (предложения без цены не рассматриваю).