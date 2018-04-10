Обработать шаблон сайта. Отдать на руки готовый сайт.

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Сайт, который мне нравится: domlook.com. Я понимаю, что делать такой сайт с нуля очень дорого. Можно ли найти шаблон на такой сайт(либо похожий)? Нужен симпатичный сайт с информацией об объектах недвижимости+интуитивно понятный.   

Вход и регистрация мне не нужны.   

Не нужен "топ объявлений по городам"(мы работаем в одном городе и его округе)  

Нужны "интересные предложения" вместо"последние объявления" .  

Ниже на сайте-примере идет баннер с некликабельными иконками, мне он не нужен.  

"Новости рынка недвижимости" убрать.  

Далее добавить карту(яндекс).На ней будут отмечены точками объекты, что можно купить. 

Далее, ниже, идет "Приветствуем Вас на портале недвижимости Domlook". Это можно оставить. Только текст нужно будет другой поставить.  Напомню, сайт для частного риэлтора.  

Поэтому, 1.Хотелось бы сэконимить, 2. Сайт либо доделать на основе WordPress(есть начатый), 3. Либо взять шаблон Joomla и уже его обработать(что предпочтительнее).

6 лет назад
Andrey_Pervomay
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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