Требуется разработка современного и легкого дизайна для сайта www.rgata.ru. Необходимо предоставить не менее 3 вариантов оформления страницы. Шапка на 50% экрана по вертикали не требуется. Оценка будет критичной, оформление должно быть качественным и профессиональным.
Обработка готового psd-темплейта
Требуется переделать готовый psd-темплейт (изменить все надписи - должно быть 2 варианта - на русском и английском (возможно сменить шрифты на новые), сделать html вариант страниц с этим дизайном).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт21 год назад
- $350
Ищем дизайнера для разработки сайтов. Возможна как удаленная работа, так и постоянное сотрудничество. Подходят профессионалы с опытом в веб-дизайне.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт21 год назад
Ищем Web Designer с опытом в разработке дизайна сайтов. Оплата обсуждается индивидуально. В резюме необходимо указать требования по заработной плате.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт21 год назад
- $100
Требуется разработка дизайна сайта для конкурса красоты. Необходимо предоставить 2 мокапа в формате JPG, выполненных в Adobe Photoshop 8.0. Все PSD файлы должны быть переданы заказчику по завершении работы. Резка PSD и HTML кодинг будет выполняться разработчиком.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт21 год назад
- $25
Требуется разработать дизайн для биржи рекламных мест, включая главную страницу и шаблон внутренней страницы. Ожидается качественное исполнение и оригинальные идеи. Портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт21 год назад
- $30
Требуется редизайн сайта www.SITEWWW.ru с информативным и удобным стилем оформления. Обязательно использование авторской графики, включая иконки, иллюстрации и логотип. Необходимо сохранить существующие ссылки и добавить место для новых. Бюджет от $30 до $200 в зависимости от качества работы.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт20 лет назад
- $50
Разработайте дизайн для интернет-галереи, посвященной современному искусству. Требуется предоставить только графические элементы, без скриптов и программирования. Ожидается современный и привлекательный визуальный стиль.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт21 год назад
- $200
Примите участие в конкурсе на ре-дизайн сайта Sexiest.ru с вознаграждением 200 USD. Требуется разработать дизайн главной страницы и логотипа, улучшить навигацию и визуальное восприятие. Работы принимаются до 20 сентября 2004 года. Возможность дальнейшего сотрудничества для победителя.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт21 год назад
- $20
Требуется разработка дизайна сайта для мастерской художественной ковки 'Булат'. Основные требования: объем графики не более 50kb, использование флеш. Главная страница должна быть разделена на три подраздела: 'КОВКА', 'ДАМАССКАЯ СТАЛЬ' с булатными ножами и 'АНТИКВАРИАТ' для старинного оружия. Примеры работ обязательны.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт21 год назад
- $150
Требуется разработка дизайна сайта с уже утвержденными цветовыми решениями. Фрилансер должен учесть все детали и создать привлекательный и функциональный интерфейс.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт21 год назад