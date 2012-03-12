Образование/Лечение/Туризм за рубежом

Имеется: 1. Общая концепция (ниже). 2. до 2000 USD (! почасовая оплата) Необходимо: 1. Совместно доработать текстово и схематически до мелочей концепцию проекта. 1.1. Предполагается изобилие идей и искрящиеся глаза с вашей стороны. 2. Разработать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Большая просьба кому интересен проект: читать внимательно каждое слово.
Есть сайт: http:// eductravel.com.ua
Для него необходимо сделать редизайн.
От вас необходимы только картинки (PSD со слоями + файлы используемых шрифтов.)
Каждая картинка - вид шаблона для каждого из трех разделов, а также вид шаблона для информации, которая не принадлежит какому-то определенному разделу (например, как здесь: http://eductravel.com.ua/general/contacts).
То есть должно быть 4 картинки.
Схематически сайт должен выглядеть примерно так (тут только для раздела образования): http://3dgraphic.com.ua/
На пустом месте должен быть логотип, название компании, может что еще - как впишется и что придумаете.
Но!! Это только схематически.
Каждый раздел (вид аблона) необходимо красиво оформить в своей стилистике и цветовой гамме, но чтобы при переходе с раздела на раздел не казалось, что сайт совершенно иной. (По поводу стилистики: если делать фоновые изображения как тут http://3dgraphic.com.ua/, то желательно оставить эту же фоновую картинку).
Необходимо учитывать, что на странице должны быть:
1. Главное меню ( расположено вверху страницы над слайдером, где сейчас пусто http://3dgraphic.com.ua/ , дает возможность выбора любой из трех разделов сайта)
2. Тематический слайдер.
3. Логотип (во вложении превьюшка) + название компании
4. Меню раздела (горизонтальное, как тут под слайдером: http://3dgraphic.com.ua/)
5. Навигация
6. ссылка на Контакты
7. Скайп, телефоны
8. В разделах возможность подать заявку (см. правый сайдбар http://eductravel.com.ua/education)
9. Меню со странами (как тут в футере: http://eductravel.com.ua/education)
!! И самое главное:
1. Все должно быть красиво и гармонично, стильно и со вкусом. Мне не нужна простая расстановка элементов с намеком на бесплатный шаблон
(вот что в моем понимании не похоже на шаблон:
http://x3m-slider.org.ua/?id=1).
2. Пожалуйста, не нужно заявлять тем, кто хочет "попробовать" или не уверен, что сделает качественно - не тратьте ни мое ни Ваше время.
Спасибо за внимание, жду цены и сроки, за доп. вопросами в личку, по [email protected] или а скайп: th_janua
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