Образование/Лечение/Туризм за рубежом

Доброго времени суток!

Большая просьба кому интересен проект: читать внимательно каждое слово.

Есть сайт: http:// eductravel.com.ua

Для него необходимо сделать редизайн.

От вас необходимы только картинки (PSD со слоями + файлы используемых шрифтов.)

Каждая картинка - вид шаблона для каждого из трех разделов, а также вид шаблона для информации, которая не принадлежит какому-то определенному разделу (например, как здесь: http://eductravel.com.ua/general/contacts).

То есть должно быть 4 картинки.

Схематически сайт должен выглядеть примерно так (тут только для раздела образования): http://3dgraphic.com.ua/

На пустом месте должен быть логотип, название компании, может что еще - как впишется и что придумаете.

Но!! Это только схематически.

Каждый раздел (вид аблона) необходимо красиво оформить в своей стилистике и цветовой гамме, но чтобы при переходе с раздела на раздел не казалось, что сайт совершенно иной. (По поводу стилистики: если делать фоновые изображения как тут http://3dgraphic.com.ua/, то желательно оставить эту же фоновую картинку).

Необходимо учитывать, что на странице должны быть:

1. Главное меню ( расположено вверху страницы над слайдером, где сейчас пусто http://3dgraphic.com.ua/ , дает возможность выбора любой из трех разделов сайта)

2. Тематический слайдер.

3. Логотип (во вложении превьюшка) + название компании

4. Меню раздела (горизонтальное, как тут под слайдером: http://3dgraphic.com.ua/)

5. Навигация

6. ссылка на Контакты

7. Скайп, телефоны

8. В разделах возможность подать заявку (см. правый сайдбар http://eductravel.com.ua/education)

9. Меню со странами (как тут в футере: http://eductravel.com.ua/education)

!! И самое главное:

1. Все должно быть красиво и гармонично, стильно и со вкусом. Мне не нужна простая расстановка элементов с намеком на бесплатный шаблон

(вот что в моем понимании не похоже на шаблон:

http://cita.com.ua/

http://x3m-slider.org.ua/?id=1).

2. Пожалуйста, не нужно заявлять тем, кто хочет "попробовать" или не уверен, что сделает качественно - не тратьте ни мое ни Ваше время.

Спасибо за внимание, жду цены и сроки, за доп. вопросами в личку, по [email protected] или а скайп: th_janua