Обучение дизайну на tilda

Школа виндсерфинга, есть прототип, будет ТЗ по проекту. Хотелось бы добиться вауэффекта, отрисовать сайт локонично, но в стиле "виндсёрфинг дарит радость жизни и свободу человека". Хотелось бы увидеть ваши работы (может в данной сфере) и ...