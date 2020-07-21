Обучение дизайну на tilda

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок751 просмотр

Хочу поучиться делать яркий и современный дизайн на тильде, час в день. Хотелось бы чтобы тот кто будет учить идеально знал эту платформу.

Tilda
5 лет назад
pollloid
Юрий 
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час назад

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