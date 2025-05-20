Требуется дизайнер на постоянную основу для создания обложек для Ютуб и оформления социальных сетей, включая Вконтакте. Задачи также включают разработку рекламных креативов. Ищем креативных специалистов с интересными идеями. Выбор кандидатов будет осуществляться через тестовое задание.
Одноекранний лендинг
Нужен дизайн для несложного одноэкранного лендинга под гемблинг нишу (покер) + сверстать на HTML, CSS адаптивно
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