Одноекранний лендинг

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Открыт17 заявок84 просмотра

Нужен дизайн для несложного одноэкранного лендинга под гемблинг нишу (покер) + сверстать на HTML, CSS адаптивно

CSSHTMLАдаптивная версткаВерстка лендинговДизайн лендингов
2 дня назад
Ілля
 
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