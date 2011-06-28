Одностраничный сайт для сбора подписчиков журнала

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Ищем разработчика одностраничного сайта для сбора подписчиков электронного журнала.

На странице:

- текст о журнале

- обложка журнала

- превью оглавления во всплывающем окне

- форма подписки

- возможность добавления лайков и комментариев из социальных сетей

- плагин "рекомендуй друзьям" с формой внесения имени и имейла

Нужен только html. Установка и настройка не требуется.

Дополнительно:

html страница для подписчиков (тех, кто прошел процедуру и подтвердил

подписку через Smartresponder) для скачивания журнала

Срок выполнения – 2 дня. Плюс 1 день на доработку и исправления.

Требования к испольнителю – опыт создания одностраничных и продающих сайтов. Опыт заказов для инфо-бизнеса приветствуется.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

В комментариях, пожалуйста, сразу ссылки на созданные продающие страницы, описание соответствующего опыта. Подтверждение готовности выполнить задачу в указанный срок. Контактный имейл. Можно сразу цены в личном сообщении.

12 лет назад
elenamoroz26
Елена Мороз 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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