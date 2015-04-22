Одностраничный сайт фестиваля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка124 просмотра

Нужно нарисовать дизайн одностраничного сайта фестиваля талантов (вокал, танцы, оригинальный жанр). которые будут показывать шоу для потенциальных заказчиков - организаторов мероприятий.

сайт презентует фестиваль, предлагает артистам отправить заявку на кастинг, а ивентерам - купить билет на фестиваль.

10 лет назад
la-pin
Петр 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать интерактивный прототип для сайта в Axure

    Есть постоянный поток проектов суть которых - создание интерактивных прототипов в Axure. Ищу опытного проектировщика, который поможет с этой работой. Требования: - Опыт работы аналитиком или UX-проектировщиком интерфейсов ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен одностроничник грузоперевозки по городу, услуги спец техники, услуги грузчиков, с возможностью редактировать, пишите цену и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $100

    Здравствуйте, Необходимо разработать дизайн сайта для компании. Предпочтений к цветам нет, должен выглядеть серьезно и красочно! Описание и лого в приложение. Конкурс расчитан на 7 дней до ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $80

    Краткая предыстория. Заказали дизайн в студии. Сделали красивый сайт - всем все понравилось. Работали. Позже как оказалось этот дизайн, уже используют минимум 3 сайта еще. Но дизайн по прежнему нравится. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать дизайн лендингпейдж на 3-4 экрана.

    $44

    Ищу дизайнера для создания дизайна лендинга по продаже аламбиков,это медный самогонный аппарат,изготовленный в Португалии.Нужно создать дизайн на 3-4 экрана.Бюджет 2300 рублей,кандидату будет выслан прототип сайта в мокапе.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта по тематике "Разработка сайтов"

    $500

    Web-студии без штатного дизайнера нужно нарисовать дизайн главной страницы, собственно этой студии. ВАЖНО! Уровень работ в прикрепленном файле. Требуется современный дизайн хорошего уровня. Сама страница не сильно нагружена контентом, ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника по проектированию интерьеров

    $70

    Необходим дизайн одностраничника. Все подробности, детальнейшее ТЗ в приложенном файле От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях, если в долларах то считаем по курсу 1$ = 50р) Важно! Работаем ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад