Оформить группу ВКонтакте

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок1149 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо оформить группу ВКонтакте.

Что необходимо:

1. Логотип по примеру

2. Аватарку по примеру

3. Обложка сообщества для ПК

4. Обложка сообщества под Мобильную версию

5. Меню - 1 картинка

6. Виджет из 3-х картинок

7. Товары - 8 шт.

8. Картинка для закрепленного поста

9. Картинка для работы до/после

2 года назад
alex-andr1987
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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