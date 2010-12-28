Оформить группу ВКонтакте (Приватно для fr1m1nder)

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$50
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Завершен1 заявка116 просмотров

Тематика - клуб хороших водителей

14 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fr1m1nder
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Выполнено качественно, быстро. Все красиво, в тему авто, буду обращаться еще.
Четко поставил задание, быстро сработали и оплатили! Буду рад поработать еще!:)

Заявки фрилансеров

fr1m1nder
Иван 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад