Оформить контент на главной странице

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка111 просмотров

1. Оформить контент на главной странице

2. Вытащить картинку из пдф файла и разместить в тексте на главной

11 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$30
3 дня
Все было быстро и качественно)
Все супер)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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