Оформить страницу канала Youtube

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙН МАКЕТУ Общее: - Личный кабинет должен иметь строгое оформление. - Общая стилистика элементов должна быть приближена к metro стилю (ориентируйтесь на плоскость элементов). - Избегайте округлых форм, сильно выраженных градиентов, излишних теней ...
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