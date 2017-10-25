Для проекта startupmagic.moving-time.ru надо подправить главную страницу по ТЗ https://www.figma.com/file/QuV8A9VcFSsNaR70PVuZs9S1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86 движок вордпрес. - блок "наша методолгия" должна быть слайдером. - сайт адаптивный ...
Оформить внутреннюю страницу на сайте на ModX Revo из готового дизайна
Добрый день!
Нужно оформить внутреннюю страницу сайта, дизайн страницы готов.
Необходимо разместить этот дизайн и тексты в правильном форматировании с возможностью дальнейшего редактирования этой страницы.
Сейчас она наполнена через визуальный редактор одним большим изображением
Адрес - https://goo.gl/Zokimf
Срок - до вечера пятницы
Бюджет предлагайте
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