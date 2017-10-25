Оформить внутреннюю страницу на сайте на ModX Revo из готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка108 просмотров

Добрый день!

Нужно оформить внутреннюю страницу сайта, дизайн страницы готов.

Необходимо разместить этот дизайн и тексты в правильном форматировании с возможностью дальнейшего редактирования этой страницы.

Сейчас она наполнена через визуальный редактор одним большим изображением

Адрес - https://goo.gl/Zokimf

Срок - до вечера пятницы

Бюджет предлагайте

MODX
8 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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