Оформление группы ВК и 2 баннера для ВК

Необходимо сделать дизайн страниц на которых будет размещено коммерческое предложение в электронном виде. Логотип предоставим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать: аватарку ВК + левый блок для ВК + небольшая страница меню + 2 баннера-картинки для рекламной записи.
Кратко чем занимаемся: доставляем подарки, состав которых до конца не известен даже дарителю. Там есть букет цветов, открытка ручной работы и третья составляющая-сюрприз. Общий перечень есть, но что именно попадет в подарок неизвестно.
Прототипы аватарки, левого блока и меню прикрепляю. Это просто смысловой прототип. Так как я не дизайнер, то и никаких ограничений/пожеланий я тоже не накладываю.
Что касается баннера-картинки, то в ВК есть возможность рекламировать запись, тогда она появляется на стене в новостях. То есть там будет текст продающий, а ниже нужна картинка для привлечения внимания. На ней можно указать где-то ненавязчиво доставка оригинальных подарков в Новосибирске и телефон или что-то подобное. Почему 2 баннера? Один для мужской аудитории, другой для женской. Мужчина должен хотеть подарить девушке/жене, а вот женщина скорее подруге/маме/на какой-то день рождения.
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