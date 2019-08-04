Оформление работ в портфолио

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок295 просмотров

Доброе время суток. Требуется оформить красиво примеры работ по сайтам, для каталога "Яндекс Услуги"  с уже работающих сайтов. По количеству 15 – 20 шт.  Напишите пожалуйста стоимость за штуку.Спасибо.

6 лет назад
Webintegrator
Павел 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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