Оформление рекламного сообщения на форуме

$40
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок312 просмотров
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Нужно оформить головной пост на форуме в котором содержится вся инфомация о наших услугах акциях и т.д.

Ссылка на сообщение которое нужно обработать http://forum.cgm.ru/partnerskie_programmy/128193-ipoker-maksimalnyi_vipbek-_-_-10-000_race_tolko_dlya_nashih_igrokov-_ezhemesyachno-_-_50-_free_-_-usloviya_uluchsheny-51.html

Что нужно: читабельность, чтобы красиво смотрелось привлекало взгляд потенциального клиента.

Наши клиенты это игроки в онлайн покер.

Добавлю по оплате. За ценой не постоим :) оплата от 0 - 500$

14 лет назад
Makakas
Максим 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
bubukas
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Не смотря на постоянные неясности с нашей стороны Владимир хорошо справился со своей задачей. Выполнил быстро и качественно! Хорошо понимает то чего от него хотят. Всем рекомендую Владимира!
Было приятно сотрудничать. Четкое постановление задачи и своевеменная оплата. Рекомендую.
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