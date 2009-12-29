Оформление рекламного сообщения на форуме

Нужно оформить головной пост на форуме в котором содержится вся инфомация о наших услугах акциях и т.д.

Ссылка на сообщение которое нужно обработать http://forum.cgm.ru/partnerskie_programmy/128193-ipoker-maksimalnyi_vipbek-_-_-10-000_race_tolko_dlya_nashih_igrokov-_ezhemesyachno-_-_50-_free_-_-usloviya_uluchsheny-51.html

Что нужно: читабельность, чтобы красиво смотрелось привлекало взгляд потенциального клиента.

Наши клиенты это игроки в онлайн покер.

Добавлю по оплате. За ценой не постоим :) оплата от 0 - 500$