Оформление сайта по продаже прокси

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки176 просмотров

Необходимо разработать дизайн для сайта по продаже прокси. Кроссбраузерно сверстать его.

Дизайн простой легкий, с возможностью расширения. Писать тут.

Работа планируется в период 2-8 января, возможно раньше.

14 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Laith
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Грамотный специалист! Работа сделана качественно и быстро. Рекомендую!
Хорошо

Заявки фрилансеров

Laith
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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