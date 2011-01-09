Нужно сделать эффективный блок с информацией о программе скидок на существующем сайте. Исходный файл страницы и текст будет предоставлен. Блок должен быть стильным, оригинальный и привлекать внимание, при этом, ...
Оформление сайта по продаже прокси
Необходимо разработать дизайн для сайта по продаже прокси. Кроссбраузерно сверстать его.
Дизайн простой легкий, с возможностью расширения. Писать тут.
Работа планируется в период 2-8 января, возможно раньше.
Выбранный исполнитель
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