Онлайн сервис

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка84 просмотра

Flat (плоский) минимализм в дизайне. Необходимо наприсовать страницы/формы/элементы. Рисуем до победы.

11 лет назад
Megasss
Михаил 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$500
14 дней
Роберта профессионально и ответственно подошла к делу. Не смотря на наличие уже готовых прототипов, предложила свое видение, внимательно и вдумчиво реагировала на правки. На все вопросы давала компетентные ответы, в случае необходимости "отстаивала" свое мнение. Всегда предлагала сразу несколько решений проблемы и довела работу до победной точки. Буду обращаться еще. Рекомендую...
Cпасибо за проект, над которым безумно увлекательно и интересно было работать. :) Заказчик, который действительно знает, что хочет! Приятно общаться и сразу находить общий язык, что немаловажно.

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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