Онлайн сервис

Роберта профессионально и ответственно подошла к делу. Не смотря на наличие уже готовых прототипов, предложила свое видение, внимательно и вдумчиво реагировала на правки. На все вопросы давала компетентные ответы, в случае необходимости "отстаивала" свое мнение. Всегда предлагала сразу несколько решений проблемы и довела работу до победной точки. Буду обращаться еще. Рекомендую...