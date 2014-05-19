Оптовый заказ 10 дизайнов

$5000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Нужно сделать 10 дизайнов для различных тематик, подробности готов обсудить в skype

10 лет назад
evo_x
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$2500
30 дней
Роберта отлично справилась с заданием. Проделала большой труд, каждый дизайн сдавался в срок, и каждый дизайн очень отличается от предыдущего. За что огромное спасибо!
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!
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