Освежить дизайн интернет-словаря

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка281 просмотр
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Приветствую, Алексей.

Хочу представить вам своё нерождённое детище, speachdictionary.com

Это интернет-словарь, в котором каждый желающий может зарегистрироваться и добавлять определения на любые слова. Его мне в прошлом году делали два фрилансера, и если вы уже зашли на сайт, то могли понять что никто из них не профи в дизайне. Я никогда не пытался продвигать этот вебсайт так как понимаю что без должного дизайна это позор, который не стоит показывать публике. Судя по вашему профилю и опыту - думаю что вам можно довериться. Предлагайте свои идеи и цены, тз я прикрепил. Спасибо за внимание

2 года назад
dmleon
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$400
5 дней
Отличный дизайнер – соблюдает все каноны качественного оформления веб-сайта, прост в общении, делает работу в краткие сроки. Буду рад повторному сотрудничеству!
В первые работали с Дмитрием. Отличный позитивный заказчик! С удовольствием еще займусь дизайном! Спасибо за интересный проект! ☀️
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