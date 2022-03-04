Освежить дизайн интернет-словаря

Приветствую, Алексей.

Хочу представить вам своё нерождённое детище, speachdictionary.com

Это интернет-словарь, в котором каждый желающий может зарегистрироваться и добавлять определения на любые слова. Его мне в прошлом году делали два фрилансера, и если вы уже зашли на сайт, то могли понять что никто из них не профи в дизайне. Я никогда не пытался продвигать этот вебсайт так как понимаю что без должного дизайна это позор, который не стоит показывать публике. Судя по вашему профилю и опыту - думаю что вам можно довериться. Предлагайте свои идеи и цены, тз я прикрепил. Спасибо за внимание