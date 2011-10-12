Необходимо выполнить шаблон под SLAED CMS 2.2 Lite Сайт www.moslem.ru Сайт духовного управления мусульман Пермского края. Задачи сделать красивый и современный шаблон. Основной цвет – зеленый, шаблон должен быть ...
Отредактировать главную страницу
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько может стоить следующий объем работ? Сайт uniark.ru
Оформить главную страницу узором (у куска узора выровнять тон, 2 раза его отразить – по вертикали и горизонтали – и размножить). Отредактировать фото. Изображение ковчега наложить на белый фон. Изменить размер, возможно, расположение надписей. Сделать эффект с фотками (те, которые имеются, при наведении мышки сразу исчезают и вместо них появляются другие – ссылки сброшу потом). установить по центру готовый 3-D объект
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