Отредактировать главную страницу

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько может стоить следующий объем работ? Сайт uniark.ru

Оформить главную страницу узором (у куска узора выровнять тон, 2 раза его отразить – по вертикали и горизонтали – и размножить). Отредактировать фото. Изображение ковчега наложить на белый фон. Изменить размер, возможно, расположение надписей. Сделать эффект с фотками (те, которые имеются, при наведении мышки сразу исчезают и вместо них появляются другие – ссылки сброшу потом). установить по центру готовый 3-D объект