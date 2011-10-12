Отредактировать главную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки181 просмотр

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько может стоить следующий объем работ? Сайт uniark.ru

Оформить главную страницу узором (у куска узора выровнять тон, 2 раза его отразить – по вертикали и горизонтали – и размножить). Отредактировать фото. Изображение ковчега наложить на белый фон. Изменить размер, возможно, расположение надписей. Сделать эффект с фотками (те, которые имеются, при наведении мышки сразу исчезают и вместо них появляются другие – ссылки сброшу потом). установить по центру готовый 3-D объект

14 лет назад
Harrrli
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шаблон под SLAED CMS

    $150

    Необходимо выполнить шаблон под SLAED CMS 2.2 Lite Сайт www.moslem.ru Сайт духовного управления мусульман Пермского края. Задачи сделать красивый и современный шаблон. Основной цвет – зеленый, шаблон должен быть ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон для сайта

    Переделка шаблона WP для dle 9.3 посмотреть шаблон http://bzm.cc Регистрацию и обратную связь вставить в верхенем меню установить движок на хостинг нарисовать лого ...

    DLEWordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка флеш-сайта

    Работа небольшая для начала. Есть скачанный шаблон флеш сайта. типа как здесь: http://www.templatemonster.com/category/alternative-power/ надо доработать шаблон так, чтобы у посетителя сайта появился выбор языка - русский и английский. Наполнение ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн и вёрстка для PrestaShop

    $130

    Сайт направлен на тематику продажи электронных сигарет. В итоге должны иметь готовый шаблон для PrestaShop. Дизайн должен быть таким чтобы люди зашли и поняли зачем и что им тут нужно. Пример сайт ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта поисковика авиарейсов

    Описание пользовательского опыта 1. Выбор вводных параметров - точки отправления, даты. 2. Пользователю предлагается возможные варианты на основании списков рейсов. 3. Вывод результата. 4. Промежуточная страница перехода на сайта компании. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн формы регистрации

    $50

    1. Необходимо переделать страницу регистрации. Сейчас: http://mashineria.ru/reg/ Нужно: - 2 поля (e-mail и пароль) - "Легкая" тематическая графика - Текст о плюсах регистрации (список из ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перерисовать шапку сайта

    Нужно или изменить адрес сайта(в том же стиле написать адрес другого), или нарисовать другую шапку в этом же стиле. Пишите сразу цены, и ссылку на работы, выполненные в этом же стиле. Файл прикрепил. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн новостного портала

    Требуется разработка дизайна новостного портала (news.site.ru) а так же дизайн главной страницы (site.ru) Профессионалы в данной области показывайте работы и предлагайте стоимость

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн сайта. Подробности в личку. Стоимость до 100$ При качественном выполнении - постоянные еженедельные заказы. Предоплаты при первом заказе не делаю. Оплата через Вебмани. Писать в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать группу на ВКонтакте

    $250

    Создать группу в социальной сети Вконтакте. Вся информация в личке. Можете в дополнение предлагать также продвижение, разумеется за отдельную плату.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад