Отрисовать дизайн сайта

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка187 просмотров

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1qcQ4BidXAIbekd2ynb9X6S-qecWRj93s4NiFCY1FST0/edit

Подробности обсудили в мессенджере.

5 лет назад
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад
$180
27 дней
Escrow
Всё прошло успешно. Проект завершаем и на подходе новый. Рекомендую Максима как профессионального дизайнера, где стоимость соответствует качеству, даже более того.
Второй раз работаю с Александром и от сотрудничества только позитивные эмоции) Техническое задание, коммуникации, оплата – все грамотно и без задержек. Рекомендую как порядочного заказчика и просто хорошего человека!)

Заявки фрилансеров

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад

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