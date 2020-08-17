Всем Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн и структуру сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с ...
Отрисовать дизайн сайта
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1qcQ4BidXAIbekd2ynb9X6S-qecWRj93s4NiFCY1FST0/edit
Подробности обсудили в мессенджере.
Выбранный исполнитель
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