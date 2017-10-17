Отрисовать похожий бэкграунд

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Добрый день, Уважаемые господа фрилансеры!

Необходимо отрисовать бэкграунд для игры в аналогичной стилистике, тоже на аналогичную тему - подводный мир.

http://i1-mac.softpedia-static.com/screenshots/fishdom-discount-50-off_1.jpg

Скрин приложил

Пишите сразу стоймость одного такого бэкграунда

8 лет назад
gm-art
Андрей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров