Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн интернет-магазина по продаже оборудования для майнинга. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: https://shop.bitmain.com/, https://happyminer.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...
Отрисовать похожий бэкграунд
Добрый день, Уважаемые господа фрилансеры!
Необходимо отрисовать бэкграунд для игры в аналогичной стилистике, тоже на аналогичную тему - подводный мир.
http://i1-mac.softpedia-static.com/screenshots/fishdom-discount-50-off_1.jpg
Скрин приложил
Пишите сразу стоймость одного такого бэкграунда
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Всем добрый день! Необходимо отрисовать качественный дизайн сайта аптеки, интернет-магазин лекарственных средств. Дизайн необходим в 4-х версиях: 1200,980,760,320. Примеры сайтов, которые нас устраивают по структуре, стилю: http://www.eapteka.ru/, https://apteka.ru/ Дизайн принимается нашим старшим ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта. Прототипы страниц прикрепил. Бюджет окончательный. Нужен аккуратный, понятный дизайн сайта по продаже игровых валют. Оплата по факту выполнения на киви, яндекс. Примеры работ прикрепите к ответу. ...Завершен8 лет назад
- $100
Сайт для застройщика домов. Нужен красивый, современный дизайн. Все по стандартам для удобной верстки. Макеты в псд и по слоям.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
День добрый. ТЗ во вложении Дата приема заявок до 23/10/2017 С меня оплата + отзыв Внутренние если потребуются отдельно ( за отдельную плату ) СпасибоЗавершен8 лет назад
Сайт нужен для того, чтобы владельцы пластиковой карты могли ознакомиться со скидками, предоставляемыми по этой карте в различных организациях - справочный сайт. На сайте будут представлены предложения компаний в виде карточек по категориям ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $37
Нужно разработать новый дизайн главной страницы интернет магазина unitparts.com.ua , для дальнейшей верстки. Работа для дизайнеров в городе Львов, так как нужно подьехать в офис на Б.Хмельницкого, 82, что бы обсудить все детали и наши пожелания По ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $227
Нарисовать внутренние страницы сайта интернет-магазина 13 шт. по готовым макетам-прототипам. Есть готовое psd главной, в т.ч. стили карточек товара.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется адаптивный дизайн продающего сайта " Ремонт ванной комнаты", подробности в личку потенциальным исполнителям.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
в компании 10 подразделений. есть ТЗ. Есть бриф. Подробнее в ЛС в скайпе. Цена и срокиЗавершен7 лет назад