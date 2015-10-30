Отрисовать попап

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки128 просмотров
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Есть скриншот попапа на вебстранице.

Нужно его отрисовать в psd для дальнейшего использования верстальщиком.

Размер небольшой.

Нужно сегодня

8 лет назад
drozdigor
Игорь 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
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