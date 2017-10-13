Веб студии нужен исполнитель проекта. Подогнать шаблон опенкарта под стилистику сайта донора. Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
Отрисовка макетов сайта в psd по прототипам
Имеются макеты 4 страниц в psd, которые надо изменить по прототипам (в jpg).
Отрисовать страницы в psd надо практически один в один как на прототипах (добавить новые блоки, изменить старые, поправить размеры, заголовки, цвета и др.), но без недостатков присущих прототипам (неровности, расхождения, кривизны).
Прикрепляю для ознакомления файл psd.zip - это jpg исходников, которые надо доработать;
Ссылка на файл prototipy-4str.zip - https://yadi.sk/d/keN0sHrl3NhmAV - это прототипы, на основе которых надо отрисовать psd
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте, есть шаблон проекта AfterEffect нужно вставить в него 10-15 фото, отрендерить и выслать мне либо выложить на ютуб.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка прототипов для интернет-магазина (формат не важен - axure, moqups, просто картинка). Список страниц для прототипирования: 0. Главная 1. Каталог продукции 2. Страница товара 3. Корзина, форма ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
промо = сайт по цигуну (китайская йога). нужен дизайнДизайн сайтов35 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется редизайн мобильного биткойн кошелька. От дизайнера требуется: - Отличное знание UX/UI; - Знание английского языка; - Значительный личный опыт работы с мобильными биткойнкошельками. В предложении, пожалуйста, укажите с какого ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн под партнерскую программу. Не сложнее как здесь: wapstate.ru Только вверху будет еще графическая картинка-символ проекта.Завершен8 лет назад
Дизайн уникальный!!! Всё просто - левое меню, текст в центре, шапка - контактные данные и логотип и фавиконку - нужно подключить фантазию. Ну естественно верстка должна быть адекватной и адаптированной. В целом образец что нужно предоставлю. Указываем что по ...Завершен8 лет назад
Необходимо дизайн сайта юридической фирмы. Дизайн главной страницы, страницы услуги и стат. страницы. + Адаптивный дизайн для мобильных устройств.Завершен8 лет назад
Нужно нарисовать дополнительный блок с ценами для сайта http://moroz18.ru/animator-vera/index.html жду ваши цены и предложения.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $27
Нарисовать дизайн одностраничного сайта Макет: https://yadi.sk/i/2AiSTM6M3NgLFa https://yadi.sk/i/Tyu7jk_43NgLFgЗавершен8 лет назад