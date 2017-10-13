Отрисовка макетов сайта в psd по прототипам

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок245 просмотров

Имеются макеты 4 страниц в psd, которые надо изменить по прототипам (в jpg).

Отрисовать страницы в psd надо практически один в один как на прототипах (добавить новые блоки, изменить старые, поправить размеры, заголовки, цвета и др.), но без недостатков присущих прототипам (неровности, расхождения, кривизны).

Прикрепляю для ознакомления файл psd.zip - это jpg исходников, которые надо доработать;

Ссылка на файл prototipy-4str.ziphttps://yadi.sk/d/keN0sHrl3NhmAV - это прототипы, на основе которых надо отрисовать psd 

8 лет назад
pelyhkonst
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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