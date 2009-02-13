Parts Navigator инетернет магазин автозапачастей

Есть шаблон WordPress (демку смотрим здесь: http://www.elegantthemes.com/preview/ColdStone/) На этом шаблоне будет работать сайт, который будет располагаться по адресу: http://fond-astana.ru/ Этот сайт будет посвящен благотворительной организации «Фонд содействия и развития дружбы народов и национальных культур «Астана»». Что меня ...