Переделать дизайн, DLE 9.2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок207 просмотров

Новый веб-сервис регистрации сайта в каталогах Promotesites.ru должен иметь респектабельный внешний вид.

Движок DLE 9.2.

Требуется переделать стандартный шаблон, а именно:

1. Сменить цветовые оттенки на что-то такое: зеленый, белый, серый, черный.

2. Нарисовать шапку.

3. Переделать левое меню.

4. Перерисовать подвал.

5. При необходимости внести правки в css (фон контента, цвет текста заголовков, цвет ссылок).

6. Чтобы в итоге все элементы дизайна сочетались.

CSSDLE
13 лет назад
a1eks__ey
Семен 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

auStern
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
С работой справился хорошо и довольно оперативно. Сделал дизайн как договаривались, выполнял все требования и выслушивал замечания, вносил поправки если что-либо не устраивало. Все ок.)
Выполнил заказ, получил оплату. Все в порядке.

Заявки фрилансеров

auStern
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад