Крупный сайт, посвященный продажам автозапчастей. В результате естественного роста, возникла острая необходимость в смене дизайна. От исполнителя требуется креативность и ответственность, и доведение проекта до конца. Нужен простой, понятный стиль, без наворотов. ...
Переделать дизайн, DLE 9.2
Новый веб-сервис регистрации сайта в каталогах Promotesites.ru должен иметь респектабельный внешний вид.
Движок DLE 9.2.
Требуется переделать стандартный шаблон, а именно:
1. Сменить цветовые оттенки на что-то такое: зеленый, белый, серый, черный.
2. Нарисовать шапку.
3. Переделать левое меню.
4. Перерисовать подвал.
5. При необходимости внести правки в css (фон контента, цвет текста заголовков, цвет ссылок).
6. Чтобы в итоге все элементы дизайна сочетались.
Выбранный исполнитель
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