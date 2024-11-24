Требуется дизайнер для выполнения небольшого проекта по дизайну сайтов. Обязательно умение работать с Photoshop. Предоставляется хорошая оплата за качественную работу.
Переделать дизайн сайта на Тильде 6-8 блоков, доработать функционал
Ищем опытного специалиста на разработку/правки лендингов на ZERO ( ниша недвижимость )
Требования к специалисту:
- Способность создавать красивые, простые и продающие лендинги
- Figma
- Zero блоки
- Нейронки для генерации изображений (люди, мокапы и тд)
- Нейронки для генерации смысловых блоков и текстов на лендинге по заданной теме
Предлагаем:
- Постоянный поток заказов на лендинги и их пересбор (уникализация, смена офферов)
- Оплата без задержек за каждый выполненный проект
Мы сможем вас загрузить работой.
Ищем не новичка, а опытного специалиста.
В отклике, пожалуйста, сбросьте буквально 2-3 работы, которыми можете гордиться. От уровня их исполнения будем отталкиваться.
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