Ищем опытного специалиста на разработку/правки лендингов на ZERO ( ниша недвижимость )



Требования к специалисту:



- Способность создавать красивые, простые и продающие лендинги

- Figma

- Zero блоки

- Нейронки для генерации изображений (люди, мокапы и тд)

- Нейронки для генерации смысловых блоков и текстов на лендинге по заданной теме



Предлагаем:



- Постоянный поток заказов на лендинги и их пересбор (уникализация, смена офферов)

- Оплата без задержек за каждый выполненный проект



Мы сможем вас загрузить работой.

Ищем не новичка, а опытного специалиста.



В отклике, пожалуйста, сбросьте буквально 2-3 работы, которыми можете гордиться. От уровня их исполнения будем отталкиваться.