Переделать дизайн сайта на Тильде 6-8 блоков, доработать функционал

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка5 просмотров

Ищем опытного специалиста на разработку/правки лендингов на ZERO ( ниша недвижимость )

Требования к специалисту:

- Способность создавать красивые, простые и продающие лендинги
- Figma
- Zero блоки
- Нейронки для генерации изображений (люди, мокапы и тд)
- Нейронки для генерации смысловых блоков и текстов на лендинге по заданной теме

Предлагаем:

- Постоянный поток заказов на лендинги и их пересбор (уникализация, смена офферов)
- Оплата без задержек за каждый выполненный проект

Мы сможем вас загрузить работой.
Ищем не новичка, а опытного специалиста.

В отклике, пожалуйста, сбросьте буквально 2-3 работы, которыми можете гордиться. От уровня их исполнения будем отталкиваться.

FigmaTildaДизайн лендинговНейросети
5 месяцев назад
guest_1732445448587
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