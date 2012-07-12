Описание и ссылку на сайт обговариваю с исполнителем.
Переделать меню (дизайн)
Для сайта http://www.411.by требуется переделать дизайн меню.
Будут добавлены ещё пункты "Вопрос-ответ" , "Оптовикам".
Вместе с переделкой дизайна меню нужно продумать как отображать форму поиска (можно оставить как есть, добавив в меню соотв. пункт и выделить его)
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