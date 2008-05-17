Переделать шаблон Wordpress + логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок137 просмотров

Требуется:

1. Переделать шаблон сайта на Wordpress: функционал менять не надо, фактически только подобрать грамотное цветовое решение по заданной гамме.

2. Создать логотип по готовому описанию.

Рассмотрим и другие предложения по улучшению дизайна сайта (при разумных ценах ).

WordPress
17 лет назад
MJG
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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