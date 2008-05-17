Дизайн сайта Хостинг Компании + ВЕРСТКА Качественный и выразительный дизайн сайта +html верстка Подробности в асю 504376
Переделать шаблон Wordpress + логотип
Требуется:
1. Переделать шаблон сайта на Wordpress: функционал менять не надо, фактически только подобрать грамотное цветовое решение по заданной гамме.
2. Создать логотип по готовому описанию.
Рассмотрим и другие предложения по улучшению дизайна сайта (при разумных ценах ).
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