Переделать шапку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок174 просмотра

Добрый день,

Нужен человек который сможет помочь  переделать шапку на тематику 

Косметика то есть  Кисть для макияжа желательно чтоб были кисть JAF    и чтоб  название было JAF-MD

Оплата до 20$

9 лет назад
bucico
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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