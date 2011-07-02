Переделка дизайна на движке Vamshop

Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной. Настроение шапки "светлое", но клоунское. Основным на шапке будет здание. Здание должно выделятся и светится. Здание это - шоу Здание должно притягивать, ночью должно выделятся Как ночью ...
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- переделать шаблон: заднийй фон черный, середина белая, текст черный, кнопки желтые(ораньжевые). Либо предложить готовый шаблон в указанных тонах.
- в списке товаров добавить графу - наличие на складе
- подправить файл stylesheet.css лишнее убрать, нужное дописать.
- в боксе статус ICQ не работает исправить
Сайт Amurdetal.com
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