Переделка макета сайта

Сайт на LiveStreet CMS. При авторизации на сайте появляется выпадающее меню юзера. Необходимо поменять его цвет и сделать закругленные углы, так чтобы было гармонично. Прикрепляю 2 скриншота чтобы было понятней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для веб дизайнера, иллюстратора. Имеется макет главной страницы сайта (уже используется на сайте), который нам очень нравится. Необходимо переделать макет так, чтобы он не был клоном уже готового сайта. Нельзя перемещать элементы, блоки. Нужно с сохранением всей структуры перерисовать макет. Концепт иллюстрация в шапке должен быть другой. Исходный макет в JPG формате.
Напишите сроки работы и стоимость!
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