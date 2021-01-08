Переделка сайта!

Адаптивный, уникальный дизайн Landing Page (5 экранов) для услуги дезинфекции, формат: photoshop или figma. Верстка html css. Сроки выполнения 8 дней. Наш сайт https://сэска.рф
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Добрый день!Требуется переделать главную стр.сайта riateks.ru и остальные страницы.
Поработать с тех.частью сайта .
что именно хочу могу обьяснить .
также сайт на поддоменах !одинаковые сайты надо их сделать такие же !мультисайт
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