Переделка страницы "Warranty"

Требуется дизайн сайта визитки. имеется брендбук с описанием фирменного стиля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать страницу http://www.proftuners.com/warranty.html, а именно вместо фотографий сделать визуальную схему со всеми этапами пред продажной подготовки продукции, далее этап продажи и доставки клиенту, далее этап когда наступает гарантийный случай (важно не забыть показать, что это крайне редко), но если он наступает, то PTG предлагает следующую схему взаимодействия: PTG's warranty obligations are limited by the following terms and conditions: This Prof Tuners Group Ltd. ("PTG") hardware product is guaranteed against the workmanship and materials defects for a ONE (1) YEAR period from the original date of retail purchase... Нет смысла все цитировать, это можно прочитать на предложенной странице. Важно, что бы все этапы были понятны клиентам как из России, США, так и из Ирана, Турции и т.д..
В приложении приблизительный пример.
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