Добрый день, дизайнеры и верстальщики! Наш сайт Dreamonicle.com, и он хочет стать лучше. Дизайн разработан. Однако он сыроват, и не факт что хорош. Есть ряд чисто технических косяков, которые нужно править. ...
Перенести несколько страниц на Тильду
Есть несколько страниц:
1) https://www.gamesround.com/
2) https://www.gamesround.com/for-developers
3) Будут похожие странички в будущем.
Есть бизнес-тариф на Тильде.
Настроен NGINX
Сейчас чтобы сделать изменения надо:
1 - нарисовать дизайн
2 - сверстать
3 - отдать программисту в реализацию
Это очень долго, хочется иметь возможность быстро вносить правки маркетологу самостоятельно без длинной цепочки.
Необходимо перенести текущий дизайн + мобильную версию в Тильду, чтобы можно было править дизайн не посредством программиста, но маркетолога.
На https://www.gamesround.com в настоящее время вшита часть блога (работающего на Wordpress) - надо будет сделать как сейчас, чтобы страница забирала первые 5 новостей.
В будущем будут задачи править дизайн время от времени.
Итого задача:
1) Перерисовать дизайн максимально близко (десктоп + мобильная версия)
2) Запраграммировать текущие шапку, футер и блог
3) Сделать все это так, чтобы маркетолог смог вносить правки в Тильде самостоятельно и ничего не слетало
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн сайта для кавер группы. Около 5-три страниц сайта + адаптивная версия для телефонов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать прототип главной страницы сайта по шаблону. Тематика будет производство железобетонных изделий За основу берем шаблон https://www.templatemonsterpreview.com/ru/demo/80172.html Планируемые основные разделы сата: Дорожно транспортное строительство: Здания и ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать косметический редизайн сайта. Оставить блоки все на своих местах, если видите что-то явно лишнее - можно убирать. Но суть сохранить. Жду цену и сроки сайт https://mebelregionov.ru/Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт5 лет назад
https://plusmebel.ruДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день. Требуется нарисовать дизайн сайта, желательно в Figma. Тематика: еда (бургеры, кофе, десерты и т.п.). Нужно несколько разделов с меню (без корзины и оформления заказов). Из пожеланий: чтобы было сочно, адаптивно. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $200
LP по продаже фермерской курицы. Пример структуры и темного фона прикрепил. Наверно Готовая курица с дымком на темном фоне будет смотреться хорошо. Но я не дизайнер и не маркетолог - поэтому жду качества от ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт5 лет назад
Лендинг по подбору банковских кредитов. Нужен дизайн шапки и 1го блока с УТП на лендинге. Все элементы и практически весь текст указаны в прототипе. Логотип, иконки для кнопок и фирменные цвета предоставлю. Самое главное - ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен5 лет назад