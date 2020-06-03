Перенести несколько страниц на Тильду

Есть несколько страниц:

1) https://www.gamesround.com/

2) https://www.gamesround.com/for-developers

3) Будут похожие странички в будущем.

Есть бизнес-тариф на Тильде.

Настроен NGINX

Сейчас чтобы сделать изменения надо:

1 - нарисовать дизайн

2 - сверстать

3 - отдать программисту в реализацию

Это очень долго, хочется иметь возможность быстро вносить правки маркетологу самостоятельно без длинной цепочки.

Необходимо перенести текущий дизайн + мобильную версию в Тильду, чтобы можно было править дизайн не посредством программиста, но маркетолога.

На https://www.gamesround.com в настоящее время вшита часть блога (работающего на Wordpress) - надо будет сделать как сейчас, чтобы страница забирала первые 5 новостей.

В будущем будут задачи править дизайн время от времени.

Итого задача:

1) Перерисовать дизайн максимально близко (десктоп + мобильная версия)

2) Запраграммировать текущие шапку, футер и блог

3) Сделать все это так, чтобы маркетолог смог вносить правки в Тильде самостоятельно и ничего не слетало